CANLI YAYIN
Geri

Diyarbakır’da cinayet sigara izmaritindeki DNA ile aydınlatıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçen yıl işlenen cinayet, olay yerinde bulunan bir sigara izmaritindeki DNA sayesinde çözüldü. JASAT ekiplerinin 5 ay süren saha ve teknik incelemesi sonucu DNA’nın maktulün yakını M.A. ile eşleştiği belirlendi. “Maktulün evine hiç gitmediğini” söyleyen şüphelinin ifadesi böylece çürütülürken M.A. tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır’da cinayet sigara izmaritindeki DNA ile aydınlatıldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Diyarbakır'ın Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'nde silahla öldürülen M.Y.'nin cinayeti, olay yerinde bulunan sigara izmaritindeki DNA ile aydınlatıldı.
  • Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 5 ay süren saha çalışması ve teknik incelemeler sonucunda sigara izmaritindeki DNA profilinin maktulün yakın arkadaşı ve akrabası M.A. ile eşleştiğini tespit etti.
  • M.A.'nın maktulün evine hiç gitmediği yönündeki beyanı DNA eşleşmesiyle çürütüldü ve fail tutuklandı.
  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayet için özel bir çalışma grubu oluşturdu.
  • Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçen yıl Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı.

JASAT cinayeti sigara izmariti DNA'sıyla çözdü


ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Diyarbakır'da geçen yıl işlenen cinayet JASAT ekiplerinin özel çalışmasıyla aydınlatıldı. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)
5 AY SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI

Olay yeri ve çevresinde 5 ay saha araştırması yapan ekipler, teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.

5 ay süren inceleme ve saha çalışmaları sayesinde sigara izmaritinden elde edilen DNA örneğiyle cinayet aydınlatıldı. (Fotoğraflar DHA’ya aittir.)
SİGARA İZMARİTİ İLE CİNAYET AYDINLATILDI

Olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.'nın, 'maktulün evine hiç gitmediği' yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler