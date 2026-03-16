Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 5 ay süren saha çalışması ve teknik incelemeler sonucunda sigara izmaritindeki DNA profilinin maktulün yakın arkadaşı ve akrabası M.A. ile eşleştiğini tespit etti.

SİGARA İZMARİTİ İLE CİNAYET AYDINLATILDI

Olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.'nın, 'maktulün evine hiç gitmediği' yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.