İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen 1'i çocuk 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında 8 yıla kadar, diğer şüpheliler için de değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

TEHDİT MESAJLARI İDDİANAMEDE YER ALDI Hazırlanan iddianamede, Atlas Çağlayan'ın ailesine 14 Ocak 2026 tarihinde olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderildiği, maktul Çağlayan adına sosyal medya hesabı açıldığı, buradan paylaşımlar yapıldığı, bunun üzerine müştekileri Cüneyt Çağlayan ve Gülhan Ünlü'nün şikayetçi olması üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede, bir hat üzerinden müştekilere, "konuyu uzatmaya devam etme 2'nci oldu, 3 olmasın kafanı keseriz. Diğer oğluna da aynısını yaparız, size mezarınızda bile rahat vermeyiz, akıllı ol bu mesajları kimseye atma. Biz Hakan Çakır denilen şahısın olayında da vardık, bizim icraatlarımız tehditle değil, uyarı verdik size akıllı olun bu mesajlardan kimseye bahsetme, telegrama gel oğlunun ölüm videosu var izle" şeklinde mesajlar gönderildiği belirtildi. Aileye gönderilen diğer mesajlarda, dosyada yer alırken, X isimli sosyal medya platformundan paylaşım yapan 3 şüpheli şahsın tespit edildiği vurgulandı.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Atlas Çağlayan 'maktul', anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan 'müşteki' 1'i 18 yaşından küçük 9 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"FOTOĞRAFLARI KENDİM YAPTIM ANCAK BARIŞ PAYLAŞTI"

İddianamede, şüpheli Ömer Can Özdoğan'ın savcılık ifadesi de yer aldı. şüpheli, "atlas.caglayann isimli instagram hesabını discord uygulamasından tanıdığım Barış isimli şahıs ile birlikte açtık. Hesapta paylaşılan fotoğraf ve videoları yapay zeka üzerinden yaparak gönderdim ve şahıs da bu hesaptan o içerikleri paylaştı. Fotoğrafları kendim yaptım ancak Barış paylaştı"ifadelerini kullandı.

Şüpheliler arasında yer alan Ömer Can Özdoğan'ın paylaşım içeriğinin 'kişinin hatırasına hakaret' suçu kapsamında kaldığı vurgulandı. Öte yandan, şüpheliler, Zeynel Özdoğan, Ömer Can Özdoğan hakkında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği iddianamede yer aldı. Eylemin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlendiği aktarıldı

Öte yandan suça sürüklenen çocuk Y.T., hakkında ise hazırlanan iddianamede, şahsın işlediği suçun 'tehdit' kapsamında kaldığı, şahsın bu suçu zincirleme şekilde gerçekleştirdiği, Y.T.'nin paylaşımları ablası ve kuzeni ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiği vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.T.'nin terör örgütü PKK adının yer aldığı 'pkkv404' isimli Telegram kanalı aracılığıyla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin eyleminin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçu kapsamında da kaldığı aktarıldı.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Y.T. hakkında hazırlanan iddianamede, 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.