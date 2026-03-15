Iğdır'da polisin uygulamasından kaçan sürücü, kullandığı araçla motosiklete çarptı. Motosikletteki belediye işçisinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerin takip ettiği araçtaki sürücünün Şiyar Güneş (28) olduğu belirlindi.



640 BİN TL CEZA KESİLDİ

2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 640 bin TL idari para cezası uygulanan Güneş'in, DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİRAJI ALAMADI KARŞIDAN GELEN MOTOSİKLETE ÇARPTI

Kaza, gece saatlerinde, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama yaparken bir aracın sürücüsünün kaçmaya başladığını gördü. Resmi polis araçları, otomobili takibe aldı. Bu sırada sürücü, kullandığı otomobille İrfan Caddesi'nde virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı. Otomobiliyle kaçan sürücüyü takip eden polis ekipleri, duruma müdahale etti.