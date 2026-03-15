Fatih'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan 7 şüpheli, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından yakalandı.

Ağzını bantlayıp dövdüler!

Şüphelilerden birinin üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından 'Hürriyeti yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

1 ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

AKRAN ŞİDDETİ KAMERAYA YANSIDI

Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adlliyeye sevk edileceği öğrenildi.



