Şırnak'ta silahlı saldırı: Sokakta yürürken başından vuruldu

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi’nde gece saatlerinde sokakta yürüyen Davut A., kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Davut A.’nın vurulmasıyla ilgili polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

  • Şırnak'ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde Davut A. isimli kişi silahlı saldırıya uğradı.
  • Davut A.'ya tabancayla ateş eden şüpheli kişi veya kişiler, yaralının başından vurarak olay yerinden kaçtı.
  • Ağır yaralanan Davut A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Hastanede tedavi altına alınan Davut A.'nın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
  • Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki Nuh Nebi Camisi'nin arka kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokakta tek başına yürümekte olan Davut A.'nın yanına yaklaşan şüpheli kişi ya da kişiler, yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Davut A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Davut A. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

EKİPLER SEFERBER OLDU

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Davut A., ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

