Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan Davut A.'nın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Davut A.'ya tabancayla ateş eden şüpheli kişi veya kişiler, yaralının başından vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki Nuh Nebi Camisi'nin arka kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokakta tek başına yürümekte olan Davut A.'nın yanına yaklaşan şüpheli kişi ya da kişiler, yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Davut A., kanlar içerisinde yere yığıldı.