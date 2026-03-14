Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki Nuh Nebi Camisi'nin arka kısmında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sokakta tek başına yürümekte olan Davut A.'nın yanına yaklaşan şüpheli kişi ya da kişiler, yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Davut A., kanlar içerisinde yere yığıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Davut A., ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR
Olayın ardından kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.