Yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'ta meydana geldi.Fatih’te alevler yükseldi: 2 katlı binada can pazarı!
Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın 3'üncü katını ve çatısını komple sardı. Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.
KURTARILANLAR TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada çok sayıda vatandaşın mahsur kalması nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.
Alevlerin arasından kurtarılan vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 ÖLÜ 7 YARALI
Çıkan yangında yapılan ilk incelemelerin ardından acı tablo netleşti. Yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturması devam ediyor.