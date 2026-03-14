CANLI YAYIN
Geri

Fatih’te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta sabah saat 07.00 sıralarında 3 katlı bir binanın son katında ve çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu bina içerisinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih'te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
  • Yangın binanın 3'üncü katını ve çatısını tamamen sardı, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
  • Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
  • Polis ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlattı.

Yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'ta meydana geldi.

Fatih’te alevler yükseldi: 2 katlı binada can pazarı!

Yangının çıktığı bina. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın 3'üncü katını ve çatısını komple sardı. Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Fatih’te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var-3

KURTARILANLAR TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada çok sayıda vatandaşın mahsur kalması nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Fatih’te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var-4

Alevlerin arasından kurtarılan vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih’te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var-5

1 ÖLÜ 7 YARALI

Çıkan yangında yapılan ilk incelemelerin ardından acı tablo netleşti. Yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih’te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var-6

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturması devam ediyor.

Fatih’te 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var-7

