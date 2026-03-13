CANLI YAYIN
Geri

Ankara'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü 15 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsünün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Cankurtaran mevkisi Anadolu Otoyolu 'nda meydana geldi. Kastamonu-Hatay seferini yapan M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

OTOBÜSTE GÖREVLİ HOSTES HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.'nin öldüğü belirlendi. Otobüste yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler