Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

4,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri belirlendi. Sosyal medya platformlarını da kullanarak yasa dışı bahis reklamı yapan çetenin, vatandaşları bu sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şebekenin kullandığı hesaplardaki toplam işlem hacminin 4,5 milyar TL gibi devasa bir rakama ulaşması dikkat çekti.

28 gözaltı.

24 ZANLI DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Gözaltına alınan 28 şüpheli, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık cüzdanı ve 34 farklı elektronik para ödeme kuruluşu hesabına mahkeme kararıyla el konuldu.

Adana merkezli dev operasyon: 4,5 milyar TL’lik bahis çetesine darbe!