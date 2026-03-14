CANLI YAYIN
Geri

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 24 kişi tutuklandı

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 28 şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, operasyon kapsamında 2 bin 251 banka hesabı ve çok sayıda kripto varlık cüzdanına el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Şebekenin kullandığı hesaplardaki toplam işlem hacminin 4,5 milyar TL olduğu tespit edildi.
  • Şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık cüzdanı ve 34 elektronik para ödeme kuruluşu hesabına mahkeme kararıyla el konuldu.
  • Şebekenin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve sosyal medya platformlarını kullanarak reklam yaptığı belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı çalışma, yasa dışı bahis şebekesinin milyarlarca liralık kirli çarkını ortaya çıkardı. Adana merkezli operasyonlarda düğmeye basan ekipler, 6 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

4,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri belirlendi. Sosyal medya platformlarını da kullanarak yasa dışı bahis reklamı yapan çetenin, vatandaşları bu sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şebekenin kullandığı hesaplardaki toplam işlem hacminin 4,5 milyar TL gibi devasa bir rakama ulaşması dikkat çekti.

28 gözaltı.

24 ZANLI DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Gözaltına alınan 28 şüpheli, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık cüzdanı ve 34 farklı elektronik para ödeme kuruluşu hesabına mahkeme kararıyla el konuldu.

Adana merkezli dev operasyon: 4,5 milyar TL’lik bahis çetesine darbe!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler