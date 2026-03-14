DAVADA 7'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 11 SANIK YARGILANIYOR

Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dava Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi nde görülmeye devam ediyor. Davada 7'si kamu görevlisi toplam 11 sanık yargılanıyor.

'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar arasında pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60) ve Mustafa Pekel (50) ile iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı bulunuyor.

Dosyada ayrıca 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan fenni mesul Mehmet Tekin (62) de yer alıyor.

Bunun yanı sıra 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dönemin belediye görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), mimar Mehmet Dişçeken (58), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (32) ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi (41) hakkında da yargılama sürüyor.

Ezgi Apartmanı davasının 10'uncu duruşması 24 Nisan'da görülecek.