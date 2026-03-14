Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada, hakkında 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılama yapılan ve 250 gündür firari durumda olan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (54) Muğla'da yakalandı.
Depremin simge yapılarından biri haline gelen Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yürütülen davada, dosyaya giren bilirkişi raporunun ardından Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Haziran 2025'te Danacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Tahliye kararına, binada yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, 6 Temmuz 2025'te Ertan Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Ancak Danacı, mahkemeye bildirdiği adreste bulunamadı.
MUĞLA'DA YAKALANDI
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Danacı'nın Muğla'nın Ortaca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ortaca'ya giden polis ekipleri, Danacı'yı dün akşam saatlerinde bulunduğu adreste yakaladı. Kahramanmaraş'a getirilen Danacı, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAVADA 7'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 11 SANIK YARGILANIYOR
Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dava Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi nde görülmeye devam ediyor. Davada 7'si kamu görevlisi toplam 11 sanık yargılanıyor.
'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar arasında pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60) ve Mustafa Pekel (50) ile iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı bulunuyor.
Dosyada ayrıca 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan fenni mesul Mehmet Tekin (62) de yer alıyor.
Bunun yanı sıra 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dönemin belediye görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), mimar Mehmet Dişçeken (58), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (32) ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi (41) hakkında da yargılama sürüyor.
Ezgi Apartmanı davasının 10'uncu duruşması 24 Nisan'da görülecek.