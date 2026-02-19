Trabzon'da köpekten kaçan Cennet Nesibe Gül'e otobüs çarptı
Başıboş köpek sorunu bir kez daha ağır bir tabloya yol açtı. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Cennet Nesibe Gül, kaldırımda saldırıya uğradığı köpekten kaçarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay kameraya yansıdı.
- Trabzon'da üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül, başıboş köpekten kaçarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
- Kaza, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi ve Gül, yoldan geçen otobüsün çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.
- Gül, KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı ve iç organlarında hasar ile vücudunda kırıklar tespit edildi.
- Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde Gül'ün köpekten kaçarken yola atladığı görüldü.
- Kazaya ilişkin inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Trabzon'da başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOBÜS ÇARPTI
Gül, köpekten kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.