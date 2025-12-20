Camide pitbull paniği: O anlar kamerada!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek paniğe sebep oldu. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başıboş köpek sorunu büyük tepki çekerken peş peşe skandal haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da pitbull cinsi köpek 2 çocuğa saldırarak yaralarken bir pitbull haberi de Kocaeli'den geldi.
CAMİYE PITBULL GİRDİ!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde camiye giren pitbull cinsi köpek panipe neden oldu.
CUMA ÖNCESİ KÖPEK GİRDİ
Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi.
Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.
Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.