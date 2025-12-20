Camide pitbull paniği: O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 09:46

Başıboş köpek sorunu büyük tepki çekerken peş peşe skandal haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da pitbull cinsi köpek 2 çocuğa saldırarak yaralarken bir pitbull haberi de Kocaeli'den geldi.

CAMİYE PITBULL GİRDİ!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde camiye giren pitbull cinsi köpek panipe neden oldu.

CUMA ÖNCESİ KÖPEK GİRDİ

Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi.