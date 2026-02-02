Son dakika: Esenler’de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan bir metronun raydan çıkması üzerine yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, bölgede başlatılan çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.Otogar'da metro raydan çıktı
Raydan çıkan metro için ekipler bölgede çalışma başlatırken, çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandığı bildirildi. Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döneceğini belirtti.