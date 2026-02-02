Son dakika: Esenler’de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Otogar'da metro raydan çıktı

Raydan çıkan metro için ekipler bölgede çalışma başlatırken, çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandığı bildirildi. Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döneceğini belirtti.