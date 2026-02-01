PODCAST CANLI YAYIN

Alanya'da balıkçı barınağında korkunç görüntü! Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 37 yaşındaki Cem Türkoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.

Giriş Tarihi:
Alanya'da balıkçı barınağında korkunç görüntü! Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. (Görsel İHA'dan alınmıştır)

Çarşı Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda bir kişiyi denizde hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler