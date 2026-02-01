Alanya'da balıkçı barınağında korkunç görüntü! Denizde erkek cesedi bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 37 yaşındaki Cem Türkoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.
Çarşı Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda bir kişiyi denizde hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.