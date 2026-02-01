Alanya'da balıkçı barınağında korkunç görüntü! Denizde erkek cesedi bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.