Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi
GESTAŞ AŞ yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak pazartesi günü yapılacak olan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.