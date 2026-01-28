Yenidoğan bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin unutulma talebi mahkemeden ret yedi!

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık (33), kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nden görüntü ve haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti. Hakim, talebi, 'Talep edenin adli sürece konu olan fiilleri, kamusal alanda cereyan etmiş olup, bu bilgilerin paylaşılması kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün bir gereğidir' gerekçesiyle reddetti.

Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO)

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği Deniz Esin Bozoklar'a (5) şiddet uygulayan ve bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.