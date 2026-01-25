5 günlük bebeğe işkence eden cani hemşirenin ifadesi pes dedirtti!

5 günlükken hemşire şiddetiyle bedensel ve zihinsel engelli kalan Deniz Esin Bozoklar ile annesi Sevim, Babası Abdullah Bozoklar.

İŞTE O İFADE

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olan Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izledi.

Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve dersinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, "Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu" dedi.