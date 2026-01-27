Casperlar suç örgütü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Örgüt mensuplarından birinin lider Hamuş Atız ile olan konuşması.

Örgütün sosyal medyayı adeta bir özendirme aracı olarak kullandığının altı çizilen iddianamede, silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun eylemlerde kullanmak üzere cezaevinden çıkan, paraya ihtiyacı olan kişileri para ve barınma karşılığında örgüte aldığı ve eylemlerde kullandığı dile getirildi.

İddianamede, güvenlik güçlerince yapılan aramalarda çok sayıda silah, kar maskesi, eldiven, kask, el telsizi, çalıntı ikiz araç plakaları, çalıntı motosikletler, polis yeleği, kelepçe, polis rozeti ve polis üniformalarının ele geçirildiği, bazı silahlar ile olay yerlerinden elde edilen kovanların eşleştiği ve bir kısım olayların aydınlatılarak faillerin yakalandığı bildirildi.

ÖRGÜTÜN İLETİŞİM YOLLARI

Örgütün içerisinde kullanılan iletişim yöntemlerine yer verilen iddianamede, sahte kimliklerle alınan ve uluslararası SIM kartların örgütte en etkili iletişim yöntemleri olduğu kaydedildi.

İddianamede, İsmail Atız tarafından kurulan ve yönetilen "Casperlar" isimli suç örgütü tarafından gerçekleştirilen çoğu eylemde, özellikle motosiklet kullanmayı bilen 18 yaşından küçüklerin ağırlıkta olduğu, 15-25 yaş grubunda bulunan çocuklar ve gençleri kullandığı bilgisi verildi. Eylemlerde ön planda bulunan bu çocukların birçoğunun ekonomik koşulları yetersiz mahallelerde yaşadıkları, talimatları yerine getiren çocuklara eylemleri karşılığında 10 bin lira ile 50 bin lira arasında para verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu kaydedildi.