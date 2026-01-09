"Casperlar" çetesine 21 ilde operasyon: 96 şüpheli yakalandı!

Savcılık açıklaması (Sosyal medya) Devam eden soruşturmalar neticesinde; anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşılmıştır.

Operasyon görüntüsü (Sosyal medya) Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

96 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 21 ilde organize suç örgütüne büyük darbe! 96 şüpheli yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;