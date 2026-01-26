PODCAST CANLI YAYIN

Fırtına 90 km hıza çıkacak: Kuvvetli sağanak için 9 ile sarı kod verildi! İzmir, Aydın, Balıkesir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerde sağanak ve fırtınanın etkili olacağını açıkladı. İstanbul'da da yağış beklenirken, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde yağışlı ve rüzgarlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yanı sıra Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bazı bölgelerde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler doğrultusunda bugün için 9 ili kapsayan"sarı"kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Türkiye haritasında kuvvetli sağanak ve fırtına riski bulunan iller işaretlendi.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

📍Antalya

📍Aydın

📍Balıkesir

📍Burdur

📍Çanakkale

📍Isparta

📍İzmir

📍Manisa

📍Muğla

ADİL TEK'TEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: EGE VE AKDENİZ'DE RİSK ARTIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde, yurt genelinde etkili olacak yeni hava sistemine dikkat çekti. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceğini vurguladı.

AKŞAM SAATLERİNDE DEĞİŞİM

Adil Tek, günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde yağış görülmediğini belirtti. Batı kesimlerde çok bulutlu bir hava hâkimken, doğu bölgelerde açık ve yer yer sisli bir tablo yaşandığını ifade etti. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da sisin zaman zaman etkisini sürdürdüğünü aktaran Tek, akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını söyledi.

EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Canlı yayında haritalar üzerinden açıklamalarda bulunan Tek, sistemin Yunanistan üzerinden hızla Türkiye'ye doğru ilerlediğini dile getirdi. Özellikle Ege'nin güneyi ile Akdeniz kıyılarında hafta boyunca kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiğini belirten Tek, Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya çevreleri için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Antalya'da kısa süre önce metrekareye 180–190 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Tek, benzer risklerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti.

"SEL VE SU BASKINI RİSKİ YÜKSEK"

Adil Tek, perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemlerle birlikte yağış miktarlarının yer yer 100–150 kilograma ulaşabileceğini söyledi. Sel ve su baskını riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Tek, suyun tahliyesini sağlayan kanalların açık tutulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yerel yönetimlerin tedbir almasının kritik olduğunu ifade eden Tek, valiliklerin de gerekli önlemleri almaya başladığını dile getirdi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR TEHLİKE DÜŞÜK

İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Tek, kentte yağış beklendiğini ancak miktarların sel veya ciddi su baskını oluşturacak seviyede olmadığını söyledi. Asıl riskli bölgelerin Ege kıyıları ile Akdeniz'in batısı olduğunu özellikle vurguladı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI YAĞIŞLARI BESLİYOR

Yağışların kuvvetlenmesindeki en önemli etkenlerden birinin deniz suyu sıcaklıkları olduğunu belirten Tek, Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 17–18 derece civarında seyrettiğini aktardı. Bölgeye ulaşan hava kütlesinin ise 11–12 derece seviyelerinde olduğunu söyleyen Tek, bu sıcaklık farkının yağış sistemlerini güçlendirdiğini ifade etti.

SİSTEM DOĞUYA KAYACAK KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışlı sistemin ilerleyen süreçte doğuya doğru hareket edeceğini belirten Tek, İstanbul genelinde, Ege'nin batısında ve Akdeniz'in doğusunda etkili olacağını söyledi. Yarın itibarıyla Toroslar'da kar yağışlarının görülebileceğini ifade eden Tek, Malatya, Diyarbakır ve Kayseri çevrelerinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını kaydetti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Adil Tek, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. İstanbul'da bu dönemde uzun yıllar ortalamasına göre en yüksek sıcaklıkların 7–8 derece civarında olması gerektiğini belirten Tek, son günlerde bu değerlerin yaklaşık 10 derece daha yüksek ölçüldüğünü söyledi.

Gece sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Tek, rekor seviyelere yakın bir ılıman hava yaşandığını ifade etti.

ILIMAN HAVA ŞUBAT ORTASINA KADAR SÜREBİLİR
Mevcut hava tablolarına bakıldığında, şubat ayının ortalarına kadar ılık havanın etkisini sürdürebileceğini belirten Tek, kuzeyli hava akışlarının zayıf olduğunu söyledi. Doğu Karadeniz'de ise zaman zaman sistem geçişlerinin görülebileceğini aktardı.
Bu durumun Sibirya ve Afrika üzerinde etkili olan yüksek basınç alanlarından kaynaklandığını ifade eden Tek, Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle birlikte haftanın genelinin yağışlı geçeceğini dile getirdi.

"ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN"
Haftanın genel görünümünü özetleyen Adil Tek, yağışların bol, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi. Ege ve Akdeniz bölgeleri için özellikle uyarılarda bulunan Tek, vatandaşların şemsiyesiz dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek "Takvimler kışı gösteriyor ama ocak ayının sonunda adeta bahar havası yaşıyoruz" dedi.

AKDENİZ'DE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Paylaşıma göre bugün Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya merkez ve batısında yerel olarak çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KIYI EGE'DE SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla genelinde kuvvetli sağanak beklenirken; İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Aynı bölgelerde gök gürültülü sağanakların da etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin açıklamasında; İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçe ve merkezlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Rüzgarın İzmir ve Aydın'da saatte 50-75 kilometre, yer yer 75-90 kilometre hızla; Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de ise saatte 50-70 kilometre, yer yer 80 kilometreye ulaşmasının öngörüldüğü aktarıldı. Fırtınanın bugün saat 06.00'dan itibaren başlayarak 23.59'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da uyarıda bulunuldu.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL SEYREDECEK?

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artışını sürdürmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününde yurdun batı kesimlerinde yağışlı havanın etkili olacağını, pazartesi ve salı günü İstanbul'da da yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Kışın tam ortasındayız ama bir bahar havası hakim. 5-6 gündür sistemler Akdeniz üzerinden geliyor; ılık ve yağmurlu. Önümüzdeki 10 gün devam edecek. 8 Şubat'a kadar kar yok. Yarın sıcaklık 17 dereceye kadar İstanbul'da."ifadelerini kullandı.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı başta olmak üzere sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 16°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 15°C

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 16°C

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 19°C

EGE BÖLGESİ

Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri başta olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 11°C

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 20°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18°C

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 12°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusunda yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 18°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, 16°C

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 13°C

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 10°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 11°C

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, 3°C

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 1°C

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, 0°C

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 1°C

Van: Parçalı ve çok bulutlu, 2°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde pus ve sis etkili olabilir.

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 2°C

Gaziantep: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 6°C

Siirt: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 1°C

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 10°C