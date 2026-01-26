Fırtına 90 km hıza çıkacak: Kuvvetli sağanak için 9 ile sarı kod verildi! İzmir, Aydın, Balıkesir

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR TEHLİKE DÜŞÜK

İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Tek, kentte yağış beklendiğini ancak miktarların sel veya ciddi su baskını oluşturacak seviyede olmadığını söyledi. Asıl riskli bölgelerin Ege kıyıları ile Akdeniz'in batısı olduğunu özellikle vurguladı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI YAĞIŞLARI BESLİYOR

Yağışların kuvvetlenmesindeki en önemli etkenlerden birinin deniz suyu sıcaklıkları olduğunu belirten Tek, Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 17–18 derece civarında seyrettiğini aktardı. Bölgeye ulaşan hava kütlesinin ise 11–12 derece seviyelerinde olduğunu söyleyen Tek, bu sıcaklık farkının yağış sistemlerini güçlendirdiğini ifade etti.

SİSTEM DOĞUYA KAYACAK KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışlı sistemin ilerleyen süreçte doğuya doğru hareket edeceğini belirten Tek, İstanbul genelinde, Ege'nin batısında ve Akdeniz'in doğusunda etkili olacağını söyledi. Yarın itibarıyla Toroslar'da kar yağışlarının görülebileceğini ifade eden Tek, Malatya, Diyarbakır ve Kayseri çevrelerinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını kaydetti.