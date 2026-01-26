Fırtına 90 km hıza çıkacak: Kuvvetli sağanak için 9 ile sarı kod verildi! İzmir, Aydın, Balıkesir

EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Canlı yayında haritalar üzerinden açıklamalarda bulunan Tek, sistemin Yunanistan üzerinden hızla Türkiye'ye doğru ilerlediğini dile getirdi. Özellikle Ege'nin güneyi ile Akdeniz kıyılarında hafta boyunca kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiğini belirten Tek, Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya çevreleri için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Antalya'da kısa süre önce metrekareye 180–190 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Tek, benzer risklerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ifade etti.
"SEL VE SU BASKINI RİSKİ YÜKSEK"
Adil Tek, perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemlerle birlikte yağış miktarlarının yer yer 100–150 kilograma ulaşabileceğini söyledi. Sel ve su baskını riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Tek, suyun tahliyesini sağlayan kanalların açık tutulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
Yerel yönetimlerin tedbir almasının kritik olduğunu ifade eden Tek, valiliklerin de gerekli önlemleri almaya başladığını dile getirdi.