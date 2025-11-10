Diyanet açıkladı: 2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi || Bu yıl üç aylar ne zaman, hangi tarihte?
2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Müslümanlar için manevi bir arınma, ibadet ve kardeşlik mevsimi olarak kabul edilen Üç Aylar Hicri takvimin Miladi takvime göre kayması nedeniyle 2025 yılının sonunda başlayacak ve 2026 yılının ilk çeyreğinde zirveye ulaşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre bu mübarek dönemin başlangıç ve ana günlerini sayfamızda verdik.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 13:36