Son dakika: Atlas Çağlayan'ın annesi A Haber'de

İstanbul Güngören'de akşam saatlerinde 15 yaşındaki bir zanlı tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, cinayetin ardından ilk kez A Haber'de yaşadıkları acıyı ve oğluna dair bilinmeyenleri anlatıyor..

AHaber CANLI YAYIN

İşte acılı annenin konuşmasından öne çıkan detaylar...

"Oğlum olay günü 'Anne, arkadaşlarımın yanına gideceğim' dedi. Ardından bahsedilen kafeye gidiyorlar. Kamera kayıtlarını incelediğimde Atlas ve arkadaşlarının tamamının telefonlarıyla meşgul olduğunu, çevrelerinde olup bitene hiç bakmadıklarını gördüm. Ama o caniler, evladımı gözlerine kestirerek saldırıyorlar.

Caniler oğluma saldırarak göğsünden bıçaklıyorlar. Bana telefon geldiğinde koştura koştura olay yerine gittim; oğlumu yerde, kanlar içinde yatarken buldum.

"CANİLERİN İFADELERİ YALAN"

Canilerin ifadelerinde yer alan, oğlumun onlara baktığı ve durup dururken saldırdığı yönündeki iddiaların tamamı yalandır. Benim oğlum ve arkadaşları kafede kendi hallerinde otururken, saldırıya uğrayan taraf olmuşlardır.

ÇOCUK DEDİĞİNİZ MASUMLAR TOPRAĞIN ALTINA GİRİYOR"

Ben hiçbir anne ve babanın susmasını istemiyorum. Bu canilerin hak ettikleri cezaları çekmelerini istiyorum. "Benim başıma gelmez" demeyelim; bu canilerin cezalandırılması için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor.

Bu canilerin çocuk olarak yargılanmasını istemiyorum. Çocuk dediğiniz masumlar toprağın altına giriyor.