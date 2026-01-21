Kuruçeşme'de bulunan cesetteki mayonun Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
Son dakika haberi! İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin üzerinden çıkan mayonun Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin üzerindeki mayonun, Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.Son dakika: Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücüye ait!
NE OLMUŞTU?
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.
Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı.
Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi.
Yapılan çalışmalarda, cesedin üzerindeki mayonun rus yüzücüye ait olduğu belirlendi.