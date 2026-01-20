Kuruçeşme açıklarında ceset bulundu! İnceleme başladı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabilir

PODCAST CANLI YAYIN

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin 24 Ağustos'ta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?

Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (DHA)

Beşiktaş Kuruçeşme'de açıklarında saat 10.30 sıralarında denizde yapılan temizlik sırasında ceset bulundu.

Ekipler cesedi çıkardı (DHA)

ÜZERİNDE YÜZÜCÜ KIYAFETLERİ BULUNDU

Cesedin üzerinde yüzücü kıyafetlerinin olduğu belirlendi.

Olay yeri (DHA)

24 Ağustos 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

