Kuruçeşme açıklarında ceset bulundu! İnceleme başladı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabilir
Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin 24 Ağustos'ta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.
RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?
Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.
Beşiktaş Kuruçeşme'de açıklarında saat 10.30 sıralarında denizde yapılan temizlik sırasında ceset bulundu.
ÜZERİNDE YÜZÜCÜ KIYAFETLERİ BULUNDU
Cesedin üzerinde yüzücü kıyafetlerinin olduğu belirlendi.
