Atlas Çağlayan’ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderilmesine ilişkin soruşturma açıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine, olayın ardından tehdit mesajları gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve faillerin tespit edilmesi ile şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak'ta bir baklavacı önünde, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında "yan baktın" iddiasıyla tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin, "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla Çağlayan'ı yaraladığı belirtilmişti.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile beraberindeki kişileri olayda kullanılan bıçakla yakalayarak emniyete götürmüş, adliyeye sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.