Ömer Sarıgül boşanmak için 1,5 milyar tazminat isteyen eşine hediye ettiği cipi geri istedi

Revna Sarıgül'ün aldatma iddiasıyla açtığı ve milyonlarca liralık taleplerin konuşulduğu boşanma davasında gerilim her geçen gün artıyor. Henüz dava sonuçlanmadan Ömer Sarıgül'ün, şirketi üzerine kayıtlı olduğu gerekçesiyle eşinin yıllardır kullandığı cip için ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

Ömer ve Revna Sarıgül Sarıgül çiftinin boşanma sırasında yaşadıkları gerginliği Sabah'tan Bülent Cankurt köşesine taşıdı: Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtığını herkes benim haberimle öğrenmişti. Revna Sarıgül'ün, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği, Ömer Sarıgül'ün de 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif ettiği haberini de sizinle paylaşıp bu boşanma sürecinin çok çekişmeli geçeceğini eklemiştim. Dediğim gibi de oluyor. Şimdi de öğrendim ki, Ömer Sarıgül, henüz boşanmadığı eşinin altından arabasını alıyormuş.