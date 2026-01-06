Ömer Sarıgül boşanmak için 1,5 milyar tazminat isteyen eşine hediye ettiği cipi geri istedi
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül boşanma sırasında 10 milyon liralık teklifini geri çevirip 1.5 milyar lira tazminat isteyen eşinden intikam almak için harekete geçti. İşadamı, aracını sattırıp onun yerine hediye ettiği cipi, eşinden geri istedi...
Revna Sarıgül'ün aldatma iddiasıyla açtığı ve milyonlarca liralık taleplerin konuşulduğu boşanma davasında gerilim her geçen gün artıyor. Henüz dava sonuçlanmadan Ömer Sarıgül'ün, şirketi üzerine kayıtlı olduğu gerekçesiyle eşinin yıllardır kullandığı cip için ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.
Sarıgül çiftinin boşanma sırasında yaşadıkları gerginliği Sabah'tan Bülent Cankurt köşesine taşıdı:
Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtığını herkes benim haberimle öğrenmişti. Revna Sarıgül'ün, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği, Ömer Sarıgül'ün de 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif ettiği haberini de sizinle paylaşıp bu boşanma sürecinin çok çekişmeli geçeceğini eklemiştim. Dediğim gibi de oluyor. Şimdi de öğrendim ki, Ömer Sarıgül, henüz boşanmadığı eşinin altından arabasını alıyormuş.
EŞİNİN ALTINDAN ARABASINI ALDI
Ömer Bey, Revna Hanım'ın yıllardır kullandığı cipi istemiş. Çünkü cip Ömer Bey'in şirketinin üzerineymiş. Revna Hanım vermek istememiş ve Ömer Bey de, şirketine ihtarname çektirmiş. Revna Hanım, iki gün içinde cipi vermezse hukuki işlem başlatılacakmış. Fakat işin garibi, Revna Hanım evlendiğinde kendi arabası varmış ama eşi Ömer Bey, arabasını satıp yerine ona sıfır bir cip almış. Ancak cipi, eşinin değil şirketinin üzerine yaptığı için Revna Hanım hem kendi arabasından hem de yerine alınan cipten olmuş. Bakalım daha neler göreceğiz? İki çocukları olan Revna Ömer Sarıgül çiftinin birbirinin gözünü oymadan boşanamaya niyeti yok galiba...
SARIGÜL'DEN YENİ HAMLE
Bu arada Ömer Sarıgül çocuklarına uzaklaştırma kararı kaldırılmış, mahkemenin belirlediği şartlarda çocuklarıyla görüşüyormuş. Ama eşine yaklaşması halen yasakmış.