İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı! Valilik’ten açıklama geldi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, kentin bazı noktalarında kar yağışına dönüştü. Yağışın ardından Silivri ve Çatalca'da kar görülmeye başlandı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artıran yağışın aralıklarla sürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği’nden hafta sonu için kar yağışı uyarısı (Fotoğraf: AA) VALİLİKTEN HAFTA SONU UYARISI İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü"nün son değerlendirmelerine göre cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtildi. Cumartesi için en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın 6 derece olması bekleniyor.