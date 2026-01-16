İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı! Valilik’ten açıklama geldi
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağmur bazı ilçelerde kara dönerken, Valilik hafta sonu için karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kısa süreli örtü oluşması bekleniyor.
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, kentin bazı noktalarında kar yağışına dönüştü. Yağışın ardından Silivri ve Çatalca'da kar görülmeye başlandı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artıran yağışın aralıklarla sürdüğü bildirildi.
VALİLİKTEN HAFTA SONU UYARISI
İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü"nün son değerlendirmelerine göre cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtildi. Cumartesi için en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın 6 derece olması bekleniyor.
Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde yağışın kara dönüşmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Pazar günü sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceği ifade edilirken, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği kaydedildi. Valilik, rüzgârın etkisine de dikkat çekerek, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.