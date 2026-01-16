SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam Videolarıİstanbul'a kar yağışı başladı!İstanbul'a kar yağışı başladı!Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 21:59 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, kentin bazı noktalarında kar yağışına dönüştü. Yağışın ardından Silivri ve Çatalca'da kar görülmeye başlandı.Bunlar da Var 01:20GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen) 15.01.2026Perşembe 01:37GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok) 15.01.2026Perşembe 00:47Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada! 15.01.2026Perşembe 01:05GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya) 15.01.2026PerşembeCANLI YAYIN