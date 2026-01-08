Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Seren Yüce'yi hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından koordineli soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Seren Yüce ve eşinin bir süredir tehdit mesajları aldığı, saldırı günü de şüpheliler tarafından telefonla arandıkları tespit edildi.