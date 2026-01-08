Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada
Yönetmen Seren Yüce’yi evinin kapısında “kargo” bahanesiyle silahla yaralayan motosikletli çete, İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. “Kargo” tuzaklı saldırının öncesindeki tehditler ve planlama ayrıntıları ortaya çıkarken, saldırganların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde 30 Aralık sabahı saat 09.50 sıralarında yönetmen Okan Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı. Zilin çalması üzerine kapıyı açan Yüce, karşısında "kargo teslimi" bahanesiyle gelen, motosiklet kaskı takan iki saldırganla karşılaştı. Şüpheliler, 51 yaşındaki yönetmeni sol bacağından vurduktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden hızla kaçtı.
TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Seren Yüce'yi hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından koordineli soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Seren Yüce ve eşinin bir süredir tehdit mesajları aldığı, saldırı günü de şüpheliler tarafından telefonla arandıkları tespit edildi.
SAHTE PLAKA DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturma kapsamında kaçışta kullanılan motosikletin sahte plaka taşıdığı belirlendi. Güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, sahte plakanın altındaki gerçek tescil numarasını ortaya çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemede ise bir adet boş kovan ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir eldiven delil olarak ele geçirildi.
KAĞITHANE'DE İLK OPERASYON
Polis ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında 31 Aralık'ta Kağıthane'de operasyon düzenledi. Motosikleti kullandığı belirlenen T.K. (27) ile motosikleti temin ettiği tespit edilen U.G. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kask ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'DA TETİKÇİ VE ORGANİZATÖRLER YAKALANDI
Soruşturmanın ikinci ayağında ise 5 Ocak'ta Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Silahı ateşlediği öne sürülen B.Y. (27) ile saldırının planlayıcıları oldukları iddia edilen F.F.K. (32) ve M.R.T. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonda da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BİR TUTUKLAMA, ADLİ KONTROL VE DEVAM EDEN SORGULAR
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden motosiklet sürücüsü T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, Tekirdağ'da yakalanan tetikçi ve organizatörlerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.