PODCAST CANLI YAYIN

Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada

Yönetmen Seren Yüce’yi evinin kapısında “kargo” bahanesiyle silahla yaralayan motosikletli çete, İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. “Kargo” tuzaklı saldırının öncesindeki tehditler ve planlama ayrıntıları ortaya çıkarken, saldırganların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde 30 Aralık sabahı saat 09.50 sıralarında yönetmen Okan Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı. Zilin çalması üzerine kapıyı açan Yüce, karşısında "kargo teslimi" bahanesiyle gelen, motosiklet kaskı takan iki saldırganla karşılaştı. Şüpheliler, 51 yaşındaki yönetmeni sol bacağından vurduktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden hızla kaçtı.

Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada-2

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Seren Yüce'yi hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri tarafından koordineli soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Seren Yüce ve eşinin bir süredir tehdit mesajları aldığı, saldırı günü de şüpheliler tarafından telefonla arandıkları tespit edildi.

Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada-3

SAHTE PLAKA DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında kaçışta kullanılan motosikletin sahte plaka taşıdığı belirlendi. Güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, sahte plakanın altındaki gerçek tescil numarasını ortaya çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemede ise bir adet boş kovan ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir eldiven delil olarak ele geçirildi.

Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada-4

KAĞITHANE'DE İLK OPERASYON

Polis ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında 31 Aralık'ta Kağıthane'de operasyon düzenledi. Motosikleti kullandığı belirlenen T.K. (27) ile motosikleti temin ettiği tespit edilen U.G. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kask ele geçirildi.

Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada-5

TEKİRDAĞ'DA TETİKÇİ VE ORGANİZATÖRLER YAKALANDI

Soruşturmanın ikinci ayağında ise 5 Ocak'ta Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Silahı ateşlediği öne sürülen B.Y. (27) ile saldırının planlayıcıları oldukları iddia edilen F.F.K. (32) ve M.R.T. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonda da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yönetmen Yüce’yi kargo tuzağıyla kurşunladılar! Saldırganların kaçış anı kamerada-6

BİR TUTUKLAMA, ADLİ KONTROL VE DEVAM EDEN SORGULAR

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden motosiklet sürücüsü T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, Tekirdağ'da yakalanan tetikçi ve organizatörlerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler