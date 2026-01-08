Olumsuz hava BUDO seferlerini vurdu: 6 sefer iptal

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü yapılması planlanan 6 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; yarın saat 07.00'de Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)–Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)–İstanbul (Kabataş) ile 10.30'da İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) hattındaki seferler olumsuz hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi.