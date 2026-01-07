Atv Müge Anlı 7 Ocak 2026 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

Ferdi Özdemir cinayetinde şüphelerin odağında yer alan Ümran Özdemir, hakkındaki ihanet iddialarına canlı yayında cevap verdi. Eşinden şiddet gördüğünü ve bu nedenle ayrılmak istediğini söyleyen Özdemir, geçmişte Ferdi Özdemir'in kendisini aldattığını öğrendiğini dile getirdi. Meriç Çeliker ile bir ilişkisi olmadığını vurgulayan Ümran Özdemir, evliliklerinde şiddet nedeniyle bağların bir dönem tamamen koptuğunu da sözlerine ekledi.

Müge Anlı 'nın programına ulaşan bir tanığın açıklamaları, Ferdi Özdemir'in ölümüyle ilgili soru işaretlerini daha da artırdı. Tanık, Ferdi Özdemir'in eşiyle ilgili bir ihanet iddiasından söz ederken, adı yasak aşk söylentilerine karışan Meriç Çeliker de canlı yayında konuştu. Çeliker, Ümran Özdemir ile yalnızca bir kez görüştüklerini ve o sırada Ferdi Özdemir'in evde olmadığını ifade etti.

(Kaynak: Atv)

FERDİ ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ferdi Özdemir'in vahşice öldürülmesi ve beden bütünlüğünün bozulmuş olması, olayın ardındaki nedenlere dair şüpheleri artırıyor. Cinayetin kim tarafından ve hangi sebeple işlendiği henüz netlik kazanmazken, Ümran Özdemir'in açıklamalarındaki çelişkiler dikkat çekiyor.

KAYIP AYŞENUR ŞEN 19. GÜNÜNDE BULUNDU

Öte yandan Müge Anlı'da ele alınan bir diğer olayda, 17 Aralık'ta İstanbul Bağcılar'dan kaybolan ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilen Ayşenur Şen'den sevindirici haber geldi. Günler süren arayışın ardından Ayşenur'un, "Murat" isimli biriyle Kocaeli Gölcük'e gittiği belirlendi.

"AİLEME DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Müge Anlı ekibi tarafından ulaşılan Ayşenur Şen, Murat'ın kendisine bir abi gibi davrandığını ve ona sahip çıktığını söyledi. Canlı yayında ailesiyle yüz yüze gelen Ayşenur, evli olmasına rağmen ailesinin yanına dönmek istemediğini ve kararının kesin olduğunu ifade etti.