Başkentte su krizi derinleşiyor: CHP’li belediyeye sert tepki

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 16:50

CHP yönetimindeki Ankara 'da su krizi derinleşiyor. Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'nde bulunan Emlak Bankası Blokları C1 Blok'ta üç aydır devam eden su kesintileri ve basınç düşüklüğü, günlük yaşamı felç etti. Bina sakinleri, kesintilerin kalıcı hale geldiğini belirterek yetkililerin sorunu çözmekte yetersiz kaldığını savundu. Komşu binalarda su bulunmasına rağmen kendi bloklarında su verilmediğini söyleyen vatandaşlar, defalarca başvuru yapmalarına karşın sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor, AA

"DİĞER BLOKLARA SU VAR BİZE YOK"

Bina sakini Yavuz Selim Öksüz, sorunun aylardır devam ettiğini ve muhatap bulamadıklarını söyledi. Yakınlardaki parkta su akmasına rağmen binalarında su olmadığını vurgulayan Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer bloklara veriliyor ama bizim binamıza su çıkmıyor. Son bir haftadır da kıtlıktan çıkmış gibi su yok. Bugüne kadar da hiç kimse bizi dinlemedi. Muhtara gittik, Keçiören ASKİ'ye gittik, Büyükşehir'e dilekçe gönderdik ama ne döndüler baktılar ne de bir işlem yaptılar. 3 gün su akıyor, 5 gün yok. Yaptıkları yerden geri patlıyor."

"DUŞ ALMAK LÜKS OLDU 90'LI YILLARA DÖNDÜK"

Bir diğer bina sakini Sema Sancak da son bir ayda kesintilerin daha da arttığını belirterek, çözüm için kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Sancak, yaşananların çağdaş bir başkente yakışmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir şekilde o deponun suyla dolması gerekiyor. Biz kimi aradıysak muhatap bulamadık. Gelenler 'basınç yok' diyerek gittiler. Burada 48 tane daire var. Dairelerde 2'şer kişi otursa 96 kişi eder. Artık duş almak, banyo yapmak çok lüks ihtiyaçlar haline dönüştü. Artık günlük ihtiyaçlarımızı, lavabo ihtiyaçlarımızı giderebilmek için AVM'lerden, bakkallardan, marketlerden, 5 litrelik sular alıyoruz ya da suyu akan tanıdıklarımızdan, akrabalarımızdan su getiriyoruz. Artık 90'lı yıllara geri döndük. Bu hoş bir durum değil. Yıl 2026. İnsanlara bu eziyet biraz çok değil mi? Planlı kesintiler olur, bunu anlayabilirim. 2-3 gündür yapıyor bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi. 'Su hiçbir yerde yoktur, bizde de yoktur' diyebilirim. Ama karşı apartmanda su var, yan apartmanda su var, bizde yok."

"FATURASINI ÖDEDİĞİMİZ SUYU ALAMIYORUZ"

Sancak, arıza tespit için gelen ekiplerin somut bir çözüm üretmediğini belirterek tepkisini sürdürdü:

"Ben bunları duymak istemiyorum. Bu olay sosyal medyaya intikal edene kadar biz insani olarak bütün şikayetlerimizi gerekli mercilere defaten yaptık. Sosyal medyadan bunları duyurmak, birilerini itibarsızlaştırmak peşinde değiliz. Biz, faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz. Başka bir şey değil."

"ŞEHRİN GÖBEĞİNDE PERİŞANLIK YAŞIYORUZ"

Bina görevlisi Aşur Saka da kesintilerin yaklaşık üç aydır sürdüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık üç aydır su gelmiyor. Geçen cuma günü yarım depo bir su geldi. O da 15 dakika gitmedi. Biz şehrin göbeğinde perişanlık yaşıyoruz. Artık bir çaresine bakılsın." dedi.