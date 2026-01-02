5 gündür kendisinden haber alınamayan Elif haritalar üzerinden aranıyor

Haberler

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Balıkesir'de Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif ile aralarında tartışma çıktığını, ardından Kumal'ın aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. Gözaltına alınan Enis G. ifadesinde kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Elif'in yüzünde tırnak izleri olduğu tespit edildi. Arama çalışmaları 6'ıncı gününde Kumal'a ait bir ize rastlanmadı. Öte yandan Elif, Google Harita üzerinden iz çizme programıyla aranmaya başlandı.

