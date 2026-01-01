Haberler

Elif Kumal gizemli şekilde kayboldu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Elif Kumal, Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile tartıştı. Aracıyla bölgeden ayrılan kadına 5 gündür ulaşılamadı. 265 kişilik ekip, Elif’i bulmak için adeta seferberlik başlattı. Kadının otomobilinin ön tampon parçasına ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Gizemli dolu olay, 27 Aralık Cumartesi günü Balıkesir Erdek'in Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti. Enis G. ile tartıştıktan sonra gece geç saatlerde aracıyla kamp alanından ayrıldı. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.

ARKADAŞI 'ENİS DARBETTİ' DEDİ

Elif Kumal'ı toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor. Dünkü çalışmalarda Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasına ulaşıldı. Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erdek Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edildi. Kamp alanındaki arkadaşlarının ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'i darbettiğini söylediği öğrenildi.

