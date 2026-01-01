Haberler

Yaşam Haberleri

Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Uleması kültür hazinesi oldu

Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Uleması kültür hazinesi oldu

Mütefekkir Sadık Albayrak, uğruna baba mirasını feda ettiği Son Devir Osmanlı Uleması’nda mazideki atiyi kaleme aldı. Albayrak, bir ilke daha imza atarak, ilk Kürtçe dilbilgisi kitabı olan Kavaid-i Lisan-i Kürdi’yi gün yüzüne çıkardı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Paylaş







Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" isimli eseri hem geçmişimizin kültür hazinesine hem de günümüzdeki toplumsal sorunlara tarihi ışık tutuyor. Albayrak'a uğruna baba mirası feda ettiren dokuz ciltlik külliyat "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi devlet projelerinin entelektüel, kültürel ve tarihsel vesikası niteliğini taşıyor. Son Devir Osmalı Uleması'nda bir ilke daha imza atan Albayrak, ilk Kürtçe dilbilgisi kitabı olan Kavaid-i Lisan-i Kürdi'yi günyüzüne çıkardı. 1901 yılında yazılmış kitabın amacı Kürt çocuklarına Türk dilini öğretmek. Osmanlıca ve Kürtçe dilbilgisi kurallarını karşılıklı aktaran kitap bir hazine niteliğinde. Osmanlıca ve Kürtçe dilbilgisi kurallarını karşılıklı aktaran Kavaid-i Lisan-i Kürdi (Kürt dilinin kaideleri) 1901'de günümüz Harputlu Ömer Avni Efendi tarafından kaleme alındı.

Elazığ Askeri Rüşdiyesi'nde Osmanlıca hocası olarak görev alan Ömer Avni Efendi, Kürt çocuklarına Türk dilini öğretmek ve Türk çocuklarının da Kürt diline vakıf olmasını sağlamak amacıyla Kürt dilinin kaidelerini yazdı. Muhammed Kemâleddin Harputî'nin kitap için yazdığı 25 Eylül 1317 ( 8 Ekim 1901) tarihli mukaddime yazısına "Lisân-ı Kürdî, Arabî, Fârisî ve Kürdî olarak elsine-i selâseden (üç dilden) mürekkeb olmakla işbu risâlenin ta'lim ve taallümünde (öğretim ve tahsilinde) etfâl-ı Ekrad (Kürt çocukları) lisân-ı Türke vâkıf olacakları gibi etfâl-i Etrâk de (Türk çocukları da) lisan-ı Kürde vâkıf olacakları bi-lûtfihi Teâlâ me'mûl-î kâvidir. (Allah'ın lutfûyle güçlü bir şekilde umulmaktadır)" cümlesiyle başlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN