Haberler

Yaşam Haberleri

Trabzon’da engelleri sevgiyle aştılar!

Trabzon’da engelleri sevgiyle aştılar!

Kolları olmayan Sevgi ile bacaklarını ve parmaklarının bir kısmını kaybeden Hikmet... Hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirine sarılarak, tek hayalleri kızlarının mutlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Paylaş







Hayat bazen acımasız olur. Ama bazen de sevgi, en büyük engelleri yıkacak kadar güçlüdür. Trabzon'da 15 yıldır evli olan Hikmet (55) ve Sevgi Polat (51), yaşamın en zorlu sınavlarını birlikte veriyor. Doğuştan kolları olmayan Sevgi ile, hastalık sonucu bacaklarını ve parmaklarının bir kısmını kaybeden Hikmet... İkisi de bedensel engellerle dünyaya meydan okuyor. Ama onlar vazgeçmiyor. Birbirlerinin eksiklerini tamamlıyor, hayata birlikte tutunuyorlar.

'HAYALİM İŞİMİN OLMASI'

Hikmet eşine dönüp "Sen benim bacaklarım, ben de senin kollarınım" diyor. Her sözleri, her dokunuşları, hayata karşı durdukları kararlılığın bir simgesi. Tek mücadeleleri, 13 yaşındaki kızlarının geleceği. Onun eğitim alması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi... İşte bu, onların sevgiyle örülmüş dünyasının gerçek amacı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN