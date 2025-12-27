takvim-logo

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü! O anlar kamerada

Bursa’da bir sürücünün okul çıkışında öğrencilerin üzerine otomobilini sürdüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin tepkisi üzerine sürücü velilere hakaret ederek olay yerinden uzaklaştı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü! O anlar kamerada

Bursa'da bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

O anlar (DHA)O anlar (DHA)

VELİLERE HAKARET ETTİ

Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN