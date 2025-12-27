Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü! O anlar kamerada
Bursa’da bir sürücünün okul çıkışında öğrencilerin üzerine otomobilini sürdüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin tepkisi üzerine sürücü velilere hakaret ederek olay yerinden uzaklaştı.
ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.