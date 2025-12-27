Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 10:33

Bursa'da bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.