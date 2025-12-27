takvim-logo

Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kayıp dosyası Esra Erol’da çözüldü!

Azerbaycan’da aylardır aranan Naile Şirinova’nın izine Türkiye’de Esra Erol programında ulaşıldı. İki ülkeyi aynı yayında buluşturan süreçte, kayıp dosyası dakikalar içinde netleşti.

Naile Şirinova 23 Temmuz'da, 3,5 yaşındaki çocuğunu ardında bıraktı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye kaçtı. Ailesi Azerbaycan'daki televizyon programı Tesir Daire'sinde haftalarca Naile'yi aradı. Programın sunucusu Lale Azertaş, Naile'nin bulunması için "Bu olayı Türkiye'nin en güvenilir ismine emanet ediyorum" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

GÖZÜYAŞLI BABA ÇAREYİ ESRA EROL'DA BULDU!

Esra Erol, Azerbaycan program sunucusu Lale Azertaş'ın çağrısına sessiz kalmadı. Baba Samad Şirinova hızlı bir şekilde Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildi.

ESRA EROL, 5 AYDIR KAYIP OLAN NAİLE'Yİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE BULDU!

23 Temmuz'dan beri kayıp olan ve haftalarca Azerbaycan televizyonlarında aranan Naile Şirinova'yı dakikalar içerisinde Esra Erol buldu. Esra Erol, Naile'nin 5 aydır Kocaeli Derince yakınlarında Bekir Özdemir'in yanında olduğunu da tespit etti.

BABA KIZ AYLAR SONRA İLK KEZ ESRA EROL'DA KONUŞTU

Azerbaycan'dan Türkiye'ye kaçan Naile, aylar sonra babasıyla ilk kez Esra Erol yayınında konuştu. Babasının sesini duyan Naile de gözyaşlarına boğuldu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK! AZERBAYCAN İLE CANLI BAĞLANTI

Esra Erol canlı yayında, Azerbaycan canlı yayını ile bağlantı yaptı. Esra Erol programı ve Tesir Dairesi aynı anda iki ülkenin de ekranındaydı!

Naile'nin annesi Azerbaycan televizyonunda babası ise Türkiye'de Esra Erol stüdyosundaydı.

Azerbaycan program sunucusu Lale Azertaş, haftalarca aradıkları Naile'yi dakikalar içerisinde bulan Esra Erol'a defalarca teşekkür etti. "Bu işi yalnızca Esra Erol çözer demiştim, beni yanıltmadınız, minnettarız." dedi

23 Temmuz'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye kaçan Naile babası ile buluşmayı reddetti. Çocuğunu ardında bırakan Naile yanına kaçtığı Bekir Özdemir ile kalmayı tercih etti.