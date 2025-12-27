Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kayıp dosyası Esra Erol’da çözüldü!

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 08:52

Naile Şirinova 23 Temmuz'da, 3,5 yaşındaki çocuğunu ardında bıraktı. Azerbaycan 'dan Türkiye 'ye kaçtı. Ailesi Azerbaycan 'daki televizyon programı Tesir Daire'sinde haftalarca Naile'yi aradı. Programın sunucusu Lale Azertaş, Naile'nin bulunması için "Bu olayı Türkiye 'nin en güvenilir ismine emanet ediyorum" diyerek Esra Erol 'dan yardım istedi.

Kaynak: atv

ESRA EROL, 5 AYDIR KAYIP OLAN NAİLE'Yİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE BULDU!

23 Temmuz'dan beri kayıp olan ve haftalarca Azerbaycan televizyonlarında aranan Naile Şirinova'yı dakikalar içerisinde Esra Erol buldu. Esra Erol, Naile'nin 5 aydır Kocaeli Derince yakınlarında Bekir Özdemir'in yanında olduğunu da tespit etti.