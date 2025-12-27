Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kayıp dosyası Esra Erol’da çözüldü!
Azerbaycan’da aylardır aranan Naile Şirinova’nın izine Türkiye’de Esra Erol programında ulaşıldı. İki ülkeyi aynı yayında buluşturan süreçte, kayıp dosyası dakikalar içinde netleşti.
Naile Şirinova 23 Temmuz'da, 3,5 yaşındaki çocuğunu ardında bıraktı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye kaçtı. Ailesi Azerbaycan'daki televizyon programı Tesir Daire'sinde haftalarca Naile'yi aradı. Programın sunucusu Lale Azertaş, Naile'nin bulunması için "Bu olayı Türkiye'nin en güvenilir ismine emanet ediyorum" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
GÖZÜYAŞLI BABA ÇAREYİ ESRA EROL'DA BULDU!
Esra Erol, Azerbaycan program sunucusu Lale Azertaş'ın çağrısına sessiz kalmadı. Baba Samad Şirinova hızlı bir şekilde Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildi.
ESRA EROL, 5 AYDIR KAYIP OLAN NAİLE'Yİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE BULDU!
23 Temmuz'dan beri kayıp olan ve haftalarca Azerbaycan televizyonlarında aranan Naile Şirinova'yı dakikalar içerisinde Esra Erol buldu. Esra Erol, Naile'nin 5 aydır Kocaeli Derince yakınlarında Bekir Özdemir'in yanında olduğunu da tespit etti.