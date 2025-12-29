Haberler

Yaşam Haberleri

Derik’te kanlı kavga! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Derik’te kanlı kavga! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Mardin Derik’te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki Kanıvar Gözen aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kanıvar Gözen, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Paylaş







Mardin Derik'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki Kanıvar Gözen aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kanıvar Gözen, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN