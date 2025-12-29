Derik’te kanlı kavga! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Mardin Derik’te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki Kanıvar Gözen aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kanıvar Gözen, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Mardin Derik'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki Kanıvar Gözen aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kanıvar Gözen, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.