Nuh’un Gemisi heyecanı! Yol çalışmasında tarihe ışık tutan parçalar bulundu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Kaya, Doğubayazıt’ta Nuh’un Gemisi kalıntısı olduğuna inanılan alanın yakınında yürütülen yol çalışmaları sırasında çok önemli parçalar bulunduğunu söyledi. Kaya, açığa çıkan seramik parçalarının, bölgede Kalkolitik Dönem’den itibaren insan faaliyeti olabileceğini gösterdiğini belirtti. Dönemin Hazreti Nuh’un yaşadığı dönemle örtüştüğünü ifade eden Prof. Dr. Kaya şöyle konuştu: “İnanç turizmi açısından büyük önem arz eden bu formasyon ve çevresinin mutlaka koruma altına alınması gerekmektedir.” Çalışma İngiliz medyasında da yer buldu.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025

