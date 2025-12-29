Haberler

Batman’da kanlı saldırı! Silahlı saldırıya uğrayan Ali Olgun hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Batman'da 33 yaşındaki Ali Olgun, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Olgun, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, M.Y. ve B.S. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

