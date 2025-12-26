Çöp poşetinde cansız bedeni bulunmuştu! Cinayet şüphelisi binadan çıktı: Eşi Sümeyye’yi ararken onunla konuşmuş

Sümeyye Durgun'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eşi Ahmet Durgun'un cenaze bulunmadan 1 gün önce Sümeyye'nin bindiği taksiyi bulup aldığı bilgilerle cinayetin işlendiği siteye kadar çıktığı ortaya çıktı. (DHA)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sümeyye Durgun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ahmet Durgun'un (29), eşinin cenazesi bulunmadan bir gün önce onun bindiği taksiyi bulup şoförden aldığı bilgilerle cinayetin işlendiği sitenin 8'inci katına kadar gittiği, cinayet şüphelisi kapıcı S.K. ile karşılaştığı ortaya çıktı. Ahmet Durgun, yaşadığı süreci anlattı.

Ahmet Durgun, Sümeyye ile 27 Mayıs'ta evlendiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Eşimle mutluyduk. Eşim bana 'Dışarı çıkabilir miyim?' diye mesaj attı. Ben de ona çıkabileceğini ve nereye gideceğini yazdım. O da bana, arkadaşının yanına gideceğini kısa bir süre içerisinde döneceğini yazdı. Ve bana eve ne zaman döneceğimi sordu, ben de ona 2 saat içerisinde işinin biteceğini söyledim. Bu konuşmalar 23 Aralık saat salı günü saat 15.30 civarlarında oldu.

En son telefonla görüştüğümde saat 15.38'di. Ondan sonra eşim Şehitlik dört yola doğru geldiğini söyledi. Et ve Süt Kurumu'nun orasına arkadaşının gelip onu araçla alacağını söyledi. Ondan sonra ben eşimin dört yolda bulunan taksi durağındaki taksiye bindiğini fark ettim. Ondan sonra ben eşim bana arkadaşının gelip onu alacağını söylediği için onu utandıracak, gücendirecek bir cümle kurmamak için hemen aramadım. Takside şoför tarafına oturduğunu görmüştüm. Bir süre sonra eşimi aradım ama telefonuna ulaşamadım. Önce mesaj yoluyla yazdım. İnternetin açık olmadığını görünce panikledim.

Normal aradım. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Ben de daha çok şüphelenmeye başladım. Yerimde duramıyordum. Orada kahvede oturmuştum. Kahvede çıktıktan sonra yani eşim taksiye bindikten sonra 2-3 saat kahvede oturdum. Kendisine ulaşamayınca sıkıntı yapıp dışarı çıktım. Parka doğru yürüdüm oralarda beklerken eşimin aramasını bekledim. Haber alamayınca eve geldim. Belki eşimin telefonu zarar görmüştür diye üst katımda oturan kaynanam da paniklemesin diye bilgilendirmedim. Kaybolduğu gün gece yarısında kaynanamı arayıp onlara gitmediğini öğrenince panikledim. Yani bu normal bir şey değildi. Eşim uzun süre telefonu kapalı tutmazdı. Can güvenliğinden endişe duydum. Polis merkezine gittim. Sonra taksi durağına gittim.

Taksiciler o saatte çalışmadığı için sabah erken durağa gittim. Bir taksici bana yardımcı oldu. Ondan rica ettim. Eşimle yolculuk esnasında onu bıraktığı zaman herhangi bir bilgi duydu mu? Kiminle görüşeceğini, kiminle ne yapacağını duydu mu tarzında sorular sordum. Taksici bana, eşinin başta Adli Tıp Kurumu'nun kapısı dediğini ama belli ki adresi bilmediğini söyledi. Ondan sonra görüşeceği kişinin bayan mı erkek mi olduğunu bilmediğini söyledi.

Taksici eşime atılan konumun ev mi, işletme mi veya inşaat mı olduğunu sormuş. Eşim de 'evdir, dairedir' demiş. Ondan sonra eşim taksici ile beraber siteye gittiğini, olayın gerçekleştiği blok olduğunu taksici bana teyit etti. Taksici 8'inci kat diye duyduğunu belki işime yarar diye bana söyledi."