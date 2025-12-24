takvim-logo

Katil patron boşanma aşamasındaki çifti borç yüzünden öldürdü

Çanakkale'de vinç ve taşıyıcı firma sahibi Recep Şatrol, eski çalışanı Barış Tekebaş'ı ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı öldürdü. Eski patron Şatrol'un, çifti gece yarısı yanına çağırdığı, aralarında alacak verecek ve farklı konulardan dolayı tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışmanın ardından Şatrol'un ateş etmeye başladığı ve Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiği bildirildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Katil patron boşanma aşamasındaki çifti borç yüzünden öldürdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olay vinç ve taşıyıcı firma sahibi Recep Şatrol, uzun yıllar yanında çalıştıktan sonra yaklaşık bir ay önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı gece geç saatlerde yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş ile birlikte eski patronunun Panayır Mahallesi'nde bulunan iş yerine gitti.

Boşanma aşamasındaki çift silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Duygu Tekebaş (DHA)Duygu Tekebaş (DHA)

YALVARIŞLARA ALDIRMADAN ATEŞ ETTİ

İddiaya göre burada Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek ve başka meselelerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada silahını çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefinden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Tekebaş kapının önünde, eşi Duygu Tekebaş ise bir metre ileride sırtından vuruldu. Yerde yatan talihsiz çiftin yanına yaklaşan Şatrol, yalvarışlara aldırmadan kafalarına birer el ateş etti.

Barış Tekebaş (DHA)Barış Tekebaş (DHA)

ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTI

Daha sonra iddiaya göre iş yerinde çalışan Buğra S.'nin kafasına silah dayayan Şatrol, çalışanının kullandığı otomobille Assos'a da doğru yola çıktı. Daha sonra fikir değiştiren Şatrol, kavşakta araçtan inip yaya olarak kaçtı.

Olay yeri (Takvim arşiv)Olay yeri (Takvim arşiv)

12 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Silah sesleri nedeniyle olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada 12 adet boş kovan tespit etti.

Recep Şatrol (Takvim arşiv)Recep Şatrol (Takvim arşiv)

DAĞ EVİNE DÜZENLENEN BASKIN SONUCU YAKALANDI

Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın cansız bedenleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis Recep Şatrol'u yakalamak için alarma geçti. Saatler süren çalışma sonucu Şatrol, Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir dağ evine düzenlenen baskın sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki çift öldürüldü: Eski patron gözaltına alındıBoşanma aşamasındaki çift öldürüldü: Eski patron gözaltına alındı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN