Katil patron boşanma aşamasındaki çifti borç yüzünden öldürdü

Çanakkale'de vinç ve taşıyıcı firma sahibi Recep Şatrol, eski çalışanı Barış Tekebaş'ı ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı öldürdü. Eski patron Şatrol'un, çifti gece yarısı yanına çağırdığı, aralarında alacak verecek ve farklı konulardan dolayı tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışmanın ardından Şatrol'un ateş etmeye başladığı ve Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 10:29

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olay vinç ve taşıyıcı firma sahibi Recep Şatrol, uzun yıllar yanında çalıştıktan sonra yaklaşık bir ay önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı gece geç saatlerde yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş ile birlikte eski patronunun Panayır Mahallesi'nde bulunan iş yerine gitti. Boşanma aşamasındaki çift silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Duygu Tekebaş (DHA) YALVARIŞLARA ALDIRMADAN ATEŞ ETTİ İddiaya göre burada Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek ve başka meselelerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada silahını çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefinden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Tekebaş kapının önünde, eşi Duygu Tekebaş ise bir metre ileride sırtından vuruldu. Yerde yatan talihsiz çiftin yanına yaklaşan Şatrol, yalvarışlara aldırmadan kafalarına birer el ateş etti.