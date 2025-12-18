Haberler

Huzurevinde skandal görüntüler: Darbedildi suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde 2023'te kalan Abdulkadir Taşar'ın darbedildiği görüntülere ulaşıldı. Suç duyurusunda bulunuldu.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde 2023'te kalan Abdulkadir Taşar'ın darbedildiği görüntülere ulaşıldı. Suç duyurusunda bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. "Özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." açıklaması yaptı.

