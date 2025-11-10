Dilovası’nda yürek yakan veda: 3 genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına, 7 kişi de açığa alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki atölyede çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kadından, ikisi kardeş olan Tuba Taşdemir (17) ve Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esatoğlu (15) için Kayapınar Mezarlığı'nda yürek dağlayan bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Henüz hayatlarının baharında denetimsiz ve güvencesiz bir ortamda çalıştıkları iddia edilen genç kızlar, dün öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde ailelerin feryatları yürekleri burktu.





SİYASİLER CENAZEDE

Tabutlara sarılan aileler sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu gibi siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.

Facianın diğer kurbanlarından, ev ekonomisine katkı sağlamak için bir süredir sigortasız olarak çalıştığı iddia edilen Şengül Yılmaz (55) da Dilovası'nda toprağa verildi.

Yılmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camii'nde kılınan namazın ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.





11 KIŞI GÖZALTINDA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 kamu görevlisinin açığa alındığını açıkladı. Öte yandan yangının ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, büyük tepki topladı. Şahıslarla ilgili şikayetçi olundu.

Cenaze törenine katılan vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı.