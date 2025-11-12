Kocaeli’de fabrika faciası! 11 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında, cumartesi günü saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ile olayda ihmali olduğu değerlendirilen vardiya amirleri ve şüphelilerin kaçmasına yardım edenlerin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025

