Fabrikasında 7 kişi yanarak can vermişti: O patron kalbine yenildi!

KOCAELİ’NIN Dilovası ilçesindeki bulunan kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, ‘Olası kastla öldürme’ suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklandı. Fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal, dün öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Oransal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

