Haberler

Yaşam Haberleri

Yandı yürek: 3 çocuğa mezar olan ev! Aile suç makinesi çıktı

Yandı yürek: 3 çocuğa mezar olan ev! Aile suç makinesi çıktı

Acı olay, dün gece 02.15 sıralarında İstanbul Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Dairede prizden kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan daireden çıkarılan dört çocuk, hastaneye kaldırıldı. Özden Sepetçi (3), Zülfikar Sepetçi (5), Cennet Çelikkol (9), kurtarılamadı. Yaralı Muhammet Ali Çelikkol'un (11) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

Paylaş







Acı olay, dün gece 02.15 sıralarında İstanbul Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Dairede prizden kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan daireden çıkarılan dört çocuk, hastaneye kaldırıldı. Özden Sepetçi (3), Zülfikar Sepetçi (5), Cennet Çelikkol (9), kurtarılamadı. Yaralı Muhammet Ali Çelikkol'un (11) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yangının gerçekleştiği sıralarda, anne Selvi Sepetçi'nin (28), hastalanan bebeği Elanur Zurnacı'yı doktora götürdüğü, hakkında arama kararı bulunan baba Tanju Özcan'ın ise olay öncesinde Kartal'da gözaltına alındığı için diğer çocukların evde tek başına kaldığı belirtildi.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri, olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Anne Selvi Sepetçi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Annenin yangını öğrenince komşusunu arayıp çocuklarımı kurtarın dediği öğrenildi. Ailenin yaklaşık 2 ay önce buraya taşındığıbelirtildi. Kağıt toplayıcılığı yapan aileden anne Selvi Sepetçi'nin15 suçtan, baba Tanju Özcan'ın ise 41 suçtan sabıka kaydı olduğu ifade edildi. Sabah Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek inceleme yaptı ve ekiplerden bilgi aldı. Hastanede işlemleri tamamlanan ölen çocukların cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN