Lenf kanserini yenen Mehtap öğretmen öğrencilerine kavuştu

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

Kayseri'deki Şehit Ersin Öztürk İlkokulu'nda görev yapan 1 çocuk annesi sınıf öğretmeni Mehtap Çatal (34), geçen yıl lenf kanserine yakalandı.

Tedavi sürecinde mesleğine ara vermek zorunda kaldı. Tedavinin yanı sıra ailesi ve öğrencilerinin moral, motivasyonuyla hastalığı yendi. Bir sene aradan sonra çok sevdiği mesleğine döndü. Tedavi sürecinde öğrencilerinin kendisi için hazırladığı "Zümrüd-ü Anka" isimli kitapta, "Bir mucizeye ihtiyacınız yok aslında. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var." sözünü gerçekleştiren Çatal, hem sağlığına hem de öğrencilerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.