Haberler

Yaşam Haberleri

Engel tanımayan yaşam: Raif Kurt’un yolunu Magare açıyor

Engel tanımayan yaşam: Raif Kurt’un yolunu Magare açıyor

Manisa’da yaşayan 82 yaşındaki görme engelli Raif Kurt, yıllarca çobanlık ve tarım işçiliği yaparken en büyük desteği eşekleri oldu. Bulgarcada “eşek” anlamına gelen Magare isimli yol arkadaşı ise 24 yıldır ona rehberlik ederek ev ile tarla evi arasında tek başına seyahat etmesini sağlıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

Paylaş







Manisa'da yaşayan engelli Raif Kurt (82), 20 yaşındayken görme yetisini kaybetti. Engeline rağmen çobanlık ve tarım işçiliğiyle geçimini sağladı. Yalnız yaşayan Kurt'un en büyük destekçisi, 60 yılı aşkın süredir eşekleri oldu. 2 eşekten destek alan Kurt, Bulgarcada eşek anlamına gelen Magare adını verdiği eşeğiyle 24 yıldır yol arkadaşlığı yapıyor. Raif Kurt'un sahiplenmesinin ardından bir süre rehber eşliğinde yol eğitimi verilen Magare, yaşlı adamın evi ile tarla evi arasında tek başına seyahat etmesini sağlıyor.