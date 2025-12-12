Haberler

Edirne'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Edirne'de polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 04:54

Edirne'de masaj salonlarına yönelik yürütülen çalışmada, bazı işletmelerin faaliyet alanları dışında hareket ederek fuhuşa aracılık ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu, DHA MASAJ SALONLARINDA FUHUŞA ARACILIK İDDİASI Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, bazı masaj salonlarında müşteri olarak gelen erkeklere fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı, fuhuş için yer temin edildiği ve çalışan kadınlara fuhuş yaptırılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.