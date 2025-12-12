takvim-logo

Edirne'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Edirne'de polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu.

Edirne'de masaj salonlarına yönelik yürütülen çalışmada, bazı işletmelerin faaliyet alanları dışında hareket ederek fuhuşa aracılık ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

MASAJ SALONLARINDA FUHUŞA ARACILIK İDDİASI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, bazı masaj salonlarında müşteri olarak gelen erkeklere fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı, fuhuş için yer temin edildiği ve çalışan kadınlara fuhuş yaptırılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

3 AYLIK TAKİP SONRASI EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin "birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca "silahlı yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da arandığı belirlendi.

GİZLİ BÖLME VE ZİL SİSTEMİ TESPİT EDİLDİ

İşletmelerde yapılan aramalarda, denetimlerden kaçmak amacıyla oluşturulmuş gizli bölmeler ile zil sistemi tespit edildi. Aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu.

29 KADIN MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERDİ

Operasyon kapsamında masaj salonlarında çalışan 29 kadın mağdur sıfatıyla ifadeye alınırken, fuhuş yaptığı belirlenen ya da kendilerine teklif sunulan 19 kişinin de bilgi amaçlı beyanlarına başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.